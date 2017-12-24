Галерея: в Таллинне провозглашен Рождественский мир

Традиция Рождественского мира восходит к XVII веку, когда когда Эстония и Финляндия находились под юрисдикцией шведской короны. Начало традиции было положено во времена правления шведской королевы Кристины (1632-1654 годы). Мир продолжается до 13 января.

Традиция сохранилась в шести городах Северных стран, она осталась по-протестантски простой и никогда не была политизированной.

Рождественский мир всегда провозглашается в городе, где расположен архиепископский собор, в полдень сочельника с балкона городского здания, и его провозглашает мэр или секретарь ратуши.

В оглашаемом им тексте говорится: «Завтра, если это будет угодно Богу, наступит благословенный день Рождества нашего Господа и Спасителя. Посему да будет провозглашен всеобщий Рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно. Тот же, кто посмеет нарушить Рождественский мир противозаконным или недостойным поведением, будет обвинен в преступлении при отягчающих обстоятельствах и наказан по закону и установленному порядку».

Традиция провозглашения Рождественского мира была восстановлена в 1993 году.