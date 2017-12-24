Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Галерея: в Таллинне провозглашен Рождественский мир

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Сегодня, в сочельник, то есть в канун Рождества по григорианскому календарю, каноническому у католиков и лютеран, в полдень мэр Таллинна Таави Аас провозгласил Рождественский мир - время, на которое прекращаются войны и распри.

Традиция Рождественского мира восходит к XVII веку, когда когда Эстония и Финляндия находились под юрисдикцией шведской короны. Начало традиции было положено во времена правления шведской королевы Кристины (1632-1654 годы). Мир продолжается до 13 января.

Традиция сохранилась в шести городах Северных стран, она осталась по-протестантски простой и никогда не была политизированной.

Рождественский мир всегда провозглашается в городе, где расположен архиепископский собор, в полдень сочельника с балкона городского здания, и его провозглашает мэр или секретарь ратуши.

В оглашаемом им тексте говорится: «Завтра, если это будет угодно Богу, наступит благословенный день Рождества нашего Господа и Спасителя. Посему да будет провозглашен всеобщий Рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно. Тот же, кто посмеет нарушить Рождественский мир противозаконным или недостойным поведением, будет обвинен в преступлении при отягчающих обстоятельствах и наказан по закону и установленному порядку».

Традиция провозглашения Рождественского мира была восстановлена в 1993 году.

Наверх