Предпраздничная лихорадка: жители Эстонии сметают алкоголь с полок латвийских магазинов (фото)

И владельцы приграничных латвийских магазинов подтверждают, что перед праздниками их оборот возрос в несколько раз.

Лучший способ влиться в поток покупателей и завести с ними разговор - самому взять тележку и положить в нее ящик какого-нибудь пива. "Это хорошее пиво?", - спрашивает вдруг одна дама, которая, как выясняется, приехала сюда вместе с супругом из Пярнумаа. Выслышав описание, ее муж решает взять несколько ящиков и себе.

"Можно сказать, предпраздничное паломничество, - говорит он. - Дочь у меня живет в Финляндии. Подарю зятю пару ящиков, очень хороший финн. Они должны приехать между Рождеством и Новым годом. Что же другое ему подарить? Он любит сауну и пиво, у них дома три разных сауны".

Парковка у магазина SuperAlko в Айнажи. | ФОТО: AFP / Scanpix

В Айнажи пара ездит все же не так часто. "Я покупаю за раз так много, что нет необходимости ездить часто", - поясняет муж.

В последний раз он ездил в SuperAlko в октябре. Тогда было куплено восемь ящиков пива, теперь все они опустошены. "У нас два-три банных дня в неделю, в сауне уходит пять-шесть банок, - рассказал он. - Среди недели в рабочие дни вообще не пью".

Жители Эстонии приехали в Латвию практически с пустым баком. "Здесь литр бензина почти на десять центов дешевле, я заправил 60 литров, - рассказал мужчина. - Еще мне нравится Saldejums. Пломбир, который в Эстонии не производят".

Жители Эстонии в Alko1000. | ФОТО: Kiira Udu

"В любом случае сюда стоит приехать", - говорит один из покупателей, приехавший из Икла.

"Часто не езжу, - говорит другой. - Но, если едем в Латвию, всегда заходим в магазин. И сегодня получилось так же".

Тем временем из-за полок выходит женщина. За несколько минут до этого она выбрала пару бутылок шампанского. Теперь у нее в руках бутылки водки: сосед позвонил и попросил купить.

Есть и те, кто приехал в SuperAlko в первый раз. "Мы были в Латвии, решили заехать сюда на обратном пути", - рассказал молодой человек, который вместе с компанией возвращается домой.

Несмотря на ажиотаж в торговом зале, у кассы отстоять в очереди занимает пять-десять минут.

парковка SuperAlko. | ФОТО: Lauri Habakuk

Проектный руководитель Aldar Eesti OÜ Рийн Рятсеп подтвердила, что в период праздников оборот приграничных магазинов возрастает в несколько раз. "Естественно, самое напряженное время на выходных, например, в прошлую субботу в магазине в Айнажи за час совершили более ста покупок. И так целый день", - заметила она.

Особенно острая проблема перед праздниками - нехватка парковочных мест. "У нас здесь то и дело бывает, что парковка занята и машины паркуются у обочины шоссе", - сказала Рятсеп.

Парковка Alko1000. | ФОТО: Lauri Habakuk

Директор Alko1000 Эйнар Виснапуу также сказал, что оборот сейчас значительно больше обычного, нехватка места ощущается очень сильно. "Это какой-то сумасшедший дом!", - признался он.

Виснапуу выразил надежду на то, что уже в середине января магазин в Айнажи расширят и ситуация улучшится.