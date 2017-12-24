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Пропавшую в Рапласком уезде 48-летнюю женщину нашли в Таллинне

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48-летняя Кайа. | ФОТО: PPA

48-летняя Кайа, которая неожиданно ушла утром из дома в деревне Виливере Кохилаской волости Раплаского уезда и помощи в поисках которой просила в воскресенье полиция, нашлась, сообщила в воскресенье пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Кайа была обнаружена в Таллинне в районе Нымме, где ее заметил прохожий и сообщил об этом. Скорая помощь доставила ее в больницу для проверки состояния здоровья.

Полиция поблагодарила всех, кто распространил сообщение и помог в поисках.

Ранее сообщалось, что Кайа ушла из дома около 6 часов утра, по первоначальным данным, она могла направиться в Таллинн.

Полицейские пообщались с близкими и проверили места, где женщина могла находиться, но поиски не принесли результатов. В поисках помогали служебные собаки, также был задействован вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны

У Кайи не было при себе мобильного телефона, сообщалось, что она может быть босиком.

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