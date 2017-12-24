Судейский скандал в Португалии

Прокуратура Португалии открыла против «Бенфики» уголовное дело. Португальскому клубу грозит снятие очков. Кроме того, у «орлов» могут отобрать титулы, а также запретить участвовать команде в местных турнирах на протяжении трех лет.

Адвокат клуба Жоао Коррейра заявил, что обвинения надуманны: "Из всего, что я знаю, что до сих пор я слышал от высших руководителей «Бенфики», не было ни тени коррупции или какого-то влияния на судей. Я могу гарантировать, что коррупция равна нулю. То, что произошла утечка каких-то электронных писем - это вторжение в частную жизнь клуба"

Представители клуба уже заявили о начале собственного расследования как возможных фактов подкупа судей, так и того, кто именно передал деловую переписку клубного руководства.

A в отношении президентов двух клубов – Бруну де Карвалью («Спортинг») и Жорже Пинту да Кошты («Порту») открыты личные уголовные дела.

Оба менеджера и другие представители двух клубов подозреваются в давлении на судей с целью отмены матчей Кубка португальской лиги, сообщает Record со ссылкой на SOL.

Клубы даже использовали соцсети, чтобы запугать арбитров и членов их семей.

«Бенфика» является 35-кратным чемпионом Португалии, 28-кратным обладателем Кубка и 5-кратным - Суперкубка страны. Лиссабонцы являются действующими чемпионами Португалии.