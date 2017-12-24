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Пассажирка экстренно севшего в России "Боинга" умерла на борту, не дождавшись помощи

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Boeing 777. Иллюстративное фото. | ФОТО: BENOIT TESSIER/REUTERS

Гражданка США скончалась на борту самолета Boeing-777, следовавшего из Вашингтона в Сеул и запросившего экстренную посадку в Хабаровске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Одна из пассажирок, гражданка США, пожаловалась на плохое самочувствие во время пролета лайнера над Дальним Востоком России. В считанные минуты она потеряла сознание. Находившиеся на борту пассажиры с медицинским образованием помочь ей не смогли, и командир запросил вынужденную посадку в Хабаровске", - сказал собеседник агентства.

Самолет авиакомпании Korean Air приземлился в Хабаровске около 12:00 по Москве. Поднявшиеся на борт медики констатировали лишь смерть пассажирки. Предпринятые ими реанимационные мероприятия результата не дали.

Предварительной причиной смерти назвали сердечную недостаточность. Тело погибшей снято с рейса и направлено в одну из хабаровских больниц.

Полиция подтвердила смерть пассажирки. "По уточненной информации, наши врачи констатировали смерть гражданина иностранного государства. Он умер на борту до момента приземления. Тело погрузят обратно на борт. Самолет вылетит в ближайшее время по своему маршруту", - сказал представитель транспортной полиции "Интерфаксу".

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