За несколько часов произошло пять серьезных пожаров, есть пострадавшие

В 15.40 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Пярна в Мяарьямаа — в квартире на третьем этаже горел диван. Хозяина квартиры спасатели передали медикам, которые доставили его в больницу. Пожар потушили быстро, возгорание могло начаться с напольного покрытия. Одна комната уничтожена огнем, вторая пострадала от дыма. Действующий дымовой датчик нашли под шкафом.

В 18.37 поступило сообщение о пожаре в деревне Вялта в восточной части Сааремаа, там горела топившаяся баня. К моменту прибытия спасателей крыша строения была в огне, спасти крышу не удалось. Пожар потушили около 8 часов вечера. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за того, что баню слишком сильно протопили.

В 20.37 поступило сообщение о пожаре в коридоре многоквартирного дома на улице Саар-Айа в Пайде. Коридор был заполнен дымом, в одной из квартир виднелось пламя. К моменту прибытия спасателей коридор четырехэтажного дома был задымлен, жителей дома пришлось эвакуировать. Из горевшей квартиры была эвакуирована и передана медикам пострадавшая женщина, она была доставлена в больницу. Спасатели потушили горевшую постель, которая, по предварительным данным, могла загореться из-за курения. Дымовой датчик в квартире работал, но пожар произошел в спальне, поэтому сигнал тревоги во время не раздался.

В 22.48 поступило сообщение о пожаре в Ярваканди, где горело здание не использовавшегося бассейна. К моменту прибытия спасателей строение было в огне, пожар потушили в 3.43. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за курения.

В 23.36 поступило сообщение о пожаре в деревне Варику волости Ляэне-Нигула, там горела крыша производственного помещения. К моменту прибытия спасателей крыша строения была охвачена пламенем, взять огонь под контроль удалось около часа ночи, потушили пожар в 4.12. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за того, что здание слишком перетопили.

Кроме того, в 20.16 поступило сообщение о возгорании в Синди, где в квартире дома по Пярнускому шоссе пригорела пища. Хозяин квартиры был в состоянии алкогольного опьянения и отказался сотрудничать со спасателями. Сигнал о возгорании подал дымовой датчик, однако хозяин квартиры сорвал его с потолка и бросил в готовившуюся на плите пищу.