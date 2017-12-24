Вместо штрафа - к психологу: сотни пьяных водителей отправлены на перевоспитание

Однако участвовать в программе предлагают не всем водителям, которые были задержаны пьяными за рулем. «Решение принимается на основе выбора полиции и результатов тестов. На программу перевоспитания направляют тех водителей, чье опьянение было в интервале 0,5 - 1,49 промилле, и кого не наказывали в уголовном порядке в течение последних пяти лет. Например, если у человека были неоднократные соприкосновения с полицией и предыдущий анализ показывает, что может иметь место глубокое личностное нарушение или проблема со здоровьем, то социальная программа такому человеку, очевидно, не поможет», - сказал один из инициаторов программы психологического обучения Пеэтер Рехема.

В уходящем году только в Южной Эстонии на такое обучение направили 294 человека. В прошлом году в рамках этого проекта к психологу направили 253 нетрезвых водителя, из которых 177 успешно прошли обучение. И большая часть водителей, отправленных на обучение в этом году, успешно его прошли. У некоторых курсы еще продолжаются, некоторые пока стоят в очереди, есть и те, кто по собственному желанию отказался от программы по исправлению и предпочел выплатить штраф.

«Общая тенденция такова, что большинство прошедших психологическое обучение водителей больше не встают на неправильный путь и считают обучение опытом, который изменил их жизнь. Новые нарушения совершают единицы», - сказал Рехема.

Он убежден, что эта социальная программа намного эффективнее карательных мер - у нее больше шансов изменить взгляды человека, по сравнению со штрафами.

«Во время обучения с людьми занимаются персонально, основательно концентрируясь на проблемных точках конкретного человека, и при этом пытаются найти подходящий именно ему механизм контроля при приеме алкоголя. В том числе учат, как наиболее эффективно можно себя дисциплинировать и как без алкометра рассчитать степень опьянения при употреблении различных количеств алкоголя», - добавил Рехема.