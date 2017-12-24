Фото, видео: самый большой самолет-амфибия в мире совершил первый длительный полет

40-метровый четырехмоторный AG600 создан для борьбы с лесными пожарами и спасательных операций на море, а также для мониторинга в океане, сообщает портал Newsru.com.

Самолет под кодовым названием Kunlong вылетел из аэропорта в городе Чжухай. Полет продолжался около часа. Где приземлился Kunlong, не уточняется - по-видимому, самолет вернулся в Чжухай.

ЦК Коммунистической партии Китая поздравил создателей самолета с успехом. Главный конструктор AG600 подчеркнул, что Китай встал в ряд очень немногих стран, способных создавать большие самолеты-амфибии.

AFP на сайте Yahoo News сообщает, что госкомпания Aviation Industry Corp of China уже получила 17 заказов на новый самолет.

40-метровый AG600 способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес самолета составляет 53,5 тонны, а максимальная дальность полета - 4,5 тысячи километров. Также самолет может использоваться для мониторинга морской среды, разведки месторождений полезных ископаемых и для пассажирских и грузовых перевозок.