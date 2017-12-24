Видео: из-за шторма на Балтийском море на мель село 190-метровое судно

Как сообщает управление порта Клайпеды, судно находится примерно в одной морской миле на север от Клайпедского мола. Специалисты пытаются выяснить, не попали ли в окружающую среду вредные вещества, однако визуальный осмотр не свидетельствует о загрязнении воды.

Информацию о судне, дрейфующем в Балтийском море и ставшем фактически неуправляемым, диспетчеры Клайпедского порта получили в два часа ночи. В это время скорость ветра в море достигала 28 метров в секунду, а высота волн - пяти метров. В связи с плохой погодой заход сухогруза в порт был ограничен еще вечером, поэтому корабль оставался в месте ожидания.

Диспетчеры неоднократно предупреждали капитана, что в такую погоду опасно держать судно на якоре, однако капитан к советам не прислушался.

Позднее капитан судна проинформировал, что в связи с повреждением главного двигателя он не может управлять судном и просит о помощи. Однако незамедлительно подобраться к сухогрузу было невозможно из-за плохой погоды, поэтому он начал дрейфовать и в 4:50 примерно в 200 метрах от берега сел на мель.

Глубина моря в этом месте составляет примерно 5 метров. Команда по-прежнему находится на корабле и эвакуироваться не собирается. Попытки сдвинуть судно с мели будут начаты, как только улучшится погода.