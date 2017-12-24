Департамент: у двух интернет-магазинов проблемы, товары не доставляются в срок

Департамент защиты прав потребителей предупреждает о том, что интернет-магазины OÜ Baumax Eesti и Fokus.ee OÜ не выполняют своих обязательств.
Как видно из обращений потребителей, у торгующего строительными материалами и товарами предприятия Baumax Eesti имеются проблемы, из-за которых потребители и не получают в назначенный срок товар, и сумму покупки им не возвращают, сообщает портал Rus.err.ee.
Фирма Baumax сообщает потребителям, что у нее есть наличие гарантии OstuKaitse, однако на самом деле это не так.
В интернет-магазине Fokus.ee продается обширный ассортимент товаров, от продуктов питания до автомобильных товаров и техники, но потребители жалуются на то, что торговая фирма не поставляет товары в оговоренный срок, и связаться с ней потребителям не удается.
Предприятие демонстрирует неспособность выполнить набранные заказы и не дает четкой информации о том, когда и как оно собирается выполнять свои обязательства перед потребителями.