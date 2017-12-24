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Глава Пентагона призвал американских солдат быть готовыми к войне

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ФОТО: Robert Burns/AP/Scanpix

Глава Пентагона Джеймс Мэттис посетил базу 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Северной Каролине, и обратился к военным с напутствием. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, дипломатия может работать только тогда, когда у страны есть вооруженные силы, готовые к конфликту, сообщает портал Газета.ru.

«Мои дорогие солдаты, единственный способ для того, чтобы дипломаты могли говорить авторитетно и убедительно, — это ваша готовность», — сказал Мэттис.

Министр также добавил, что над Корейским полуостровом «собираются тучи». При этом Мэттис опроверг слухи о том, что США собираются эвакуировать американцев из Южной Кореи.

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