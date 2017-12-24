Трагедия в мире футбола: нападающий умер от рака в возрасте 20 лет
24 декабря 2017 г., 16:57
Нападающий «Боавишты» Эду Феррейра умер сегодня в возрасте 20 лет, сообщает пресс-служба португальского клуба. Молодому футболисту в ноябре прошлого года был диагностирован рак.
Эду Феррейра прервал свою спортивную карьеру, когда стало известно о его болезни, и с тех пор вёл борьбу с онкологическим заболеванием, сообщает Чемпионат.
В декабре 2017 года «Боавишта» в знак поддержки продлила с форвардом контракт до конца сезона-2018/19.
«Эду ушёл, но он никогда не покинет нас! Сегодня на небесах появилась ещё одна звезда. Покойся с миром, Эду!» — говорится в сообщении.
Edu partiu, mas nunca nos vai deixar!— Boavista FC (@boavistaoficial) December 24, 2017
Hoje, há mais uma estrela no Céu
Descansa em Paz, Edu! pic.twitter.com/Qdstqqv4BJ