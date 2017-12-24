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Трагедия в мире футбола: нападающий умер от рака в возрасте 20 лет

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ФОТО: AIN PROTSIN/PM/EMF

Нападающий «Боавишты» Эду Феррейра умер сегодня в возрасте 20 лет, сообщает пресс-служба португальского клуба. Молодому футболисту в ноябре прошлого года был диагностирован рак.

Эду Феррейра прервал свою спортивную карьеру, когда стало известно о его болезни, и с тех пор вёл борьбу с онкологическим заболеванием, сообщает Чемпионат.

В декабре 2017 года «Боавишта» в знак поддержки продлила с форвардом контракт до конца сезона-2018/19.

«Эду ушёл, но он никогда не покинет нас! Сегодня на небесах появилась ещё одна звезда. Покойся с миром, Эду!» — говорится в сообщении.

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