Картина дня: попавший в ДТП грузовик с подарками и российский шпион на встрече Ратаса с премьером Украины

В Таллинне провозглашен рождественский мир

Сегодня, в сочельник, то есть в канун Рождества по григорианскому календарю, каноническому у католиков и лютеран, в полдень мэр Таллинна Таави Аас провозгласил Рождественский мир - время, на которое прекращаются войны и распри. Смотреть галерею...

Грустное Рождество вдали от семьи

Несмотря на то, что Рождество считается праздником, который нужно проводить в кругу семьи, некоторые дети вынуждены проводить его в приюте, чтобы защитить себя от близких. Читать далее...

Предпраздничная лихорадка: жители Эстонии сметают алкоголь с полок латвийских магазинов

В субботу в Айнажи в магазине SuperAlko было непросто пробраться с тележкой между полками со спиртным. А народ тем временем все прибывал. Читать далее...

Грузовик с рождественскими подарками вылетел с дороги

Сегодня около трех часов ночи на 119-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Нурме произошло ДТП, в которое попал грузовик с российскими номерами. Представитель фирмы-перевозчика сообщил, что грузовик перевозил рождественские подарки. Читать далее...

Черные открытки прославили эстонскую полицию на весь мир

Новость о том, что около 700 водителей, которые в течение этого года совершили пять или более правонарушений, получили от полиции предупреждающие черные открытки, попала в зарубежные СМИ. Читать далее...

Эвелин Ильвес называет себя в рекламе ресторана первой леди

Расположенный в старом городе ресторан Эвелин Ильвес рекламирует себя, как заведение первой леди. Читать далее...

Из-за шторма на Балтийском море на мель село 190-метровое судно

В ночь на воскресенье сильный ветер наблюдался не только на побережье Эстонии, но и у берегов Клайпеды. Непогода привела к тому, что в Балтийском море примерно в одной морской миле от Клайпедского порта село на мель грузовое судно «Ocean Crown» под флагом Кипра. Длина сухогруза составляет 190 метров, его обслуживают 20 человек. В качестве предварительной причины аварии указывается поломка двигателя, из-за чего корабль при сильном ветре и высоких волнах стал неуправляем. Читать далее...

Агент ГРУ был переводчиком на встрече Ратаса с премьером Украины

Задержанный на Украине российский разведчик Станислав Ежов выступал в качестве синхронного переводчика на многих встречах премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с зарубежными политиками. В том числе он был переводчиком на встрече Гройсмана с эстонским премьером Юри Ратасом этой весной. Читать далее...

Умер академик Андрей Зализняк

Академик Российской академии наук (РАН), лингвист Андрей Зализняк умер на 83-ем году жизни. Читать далее...

Навального выдвинули в президенты

Оппозиционера Алексея Навального выдвинули в президенты в ходе собрания инициативной группы граждан в Москве - на пляже в курортной зоне Серебряный бор. "За" проголосовали 742 человека, сообщает корреспондент АР в Москве Наталья Васильева. Читать далее...

Пассажирка умерла на борту самолета, не дождавшись помощи

Гражданка США скончалась на борту самолета Boeing-777, следовавшего из Вашингтона в Сеул и запросившего экстренную посадку в Хабаровске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. Читать далее...

Вместо штрафа - к психологу: сотни пьяных водителей отправлены на перевоспитание

В этом году в одной лишь Южной Эстонии почти 300 водителей, попавшихся в нетрезвом состоянии за рулем, были направлены на перевоспитание. С 2016 года полиция в сотрудничестве с Центром развития культуры дорожного движения предлагает нарушителям не платить штраф, а отправиться вместо этого на психологическое обучение под наблюдением профессионалов. Читать далее...

У двух интернет-магазинов проблемы, товары не доставляются в срок

Департамент защиты прав потребителей предупреждает о том, что интернет-магазины OÜ Baumax и Eesti Fokus.ee OÜ не выполняют своих обязательств. Читать далее...

Черный день перед Рождеством: один погибший, 13 пострадавших

В субботу из-за сложных дорожных условий произошло восемь серьезных ДТП, в результате которых погиб один человек, пострадали 13 – в том числе трое детей. Читать далее...

Пять серьезных пожаров менее чем за сутки

Спасатели Ляэнеского спасательного центра в субботу пять раз выезжали гасить серьезные пожары, в двух их которых которых пострадали люди, сообщили в воскресенье в пресс-службе Спасательного центра. Читать далее...