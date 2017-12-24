В Интерполе прокомментировали задержание Яценюка в аэропорту Женевы

«Была стандартная процедура паспортного контроля, которая продолжалась короткое время. После ее завершения Арсений Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересекать границу Швейцарии», — рассказал он.

По его словам, проверка не проводилась по инициативе Интерпола. Эти события «никаким образом не связаны с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке», подчеркнул Неволя.

О том, что препятствий для перемещений по миру экс-премьера Украины по линии Интерпола нет, ранее также заявили в пресс-службе МВД страны.

Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы при прохождении паспортного контроля для проверки 23 декабря. Спустя короткое время его отпустили. Соратница политика по партии «Народный фронт» Ольга Лаппо, которую «112 Украина» называет пресс-секретарем экс-премьера, заявила, что Яценюка задержали по запросу Москвы.