Умер академик Андрей Зализняк

«Умер Андрей Анатольевич Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене», — написал Сичинава.

Смерть академика в разговоре с РБК подтвердила Анна Дыбо — дочь лингвиста Владимира Дыбо, который вместе с Зализняком основал Московскую школу компаративистики

Андрей Зализняк родился 29 апреля 1935 года в Москве. В 1965 году ему присвоили докторскую степень. Более 50 лет Зализняк преподавал на филологическом факультете МГУ, также он читал лекции в европейских университетах. ​Зализняк известен исследованиями новгородских берестяных грамот. В 1995 году вышла его книга «Древненовгородский диалект».

В 2007 году академику присудили Государственную премию России в области науки и технологий за вклад в развитие лингвистики. В том же году его наградили Большой золотой медалью им. Ломоносова РАН за открытия в области древнерусского языка раннего периода и за доказательство аутентичности «Слова о полку Игореве. Зализняк также стал лауреатом премии Александра Солженицына.