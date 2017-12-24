Защитники животных взывают: не кормите собак объедками с праздничного стола

Союз защиты животных отмечает, что жители Эстонии во время рождественских праздников любят хорошо поесть и балуют своих домашних животных, давая им остатки с праздничного стола, в том числе кости, пишет портал Lemmik.

«Союз настоятельно советует этого не делать, так как кости могут забить кишечник, и потребуется хирургическое вмешательство. Отложенное лечение в таком случае очень опасно для здоровья домашнего любимца и может закончиться его смертью», - отметил представитель союза Хейки Вальнер.

«Мясные продукты на праздничном столе содержать много соли и других специй и они могут привести к аллергической реакции у собак», - отметил он, добавив, что употребление собаками в пищу чеснока и лука могут привести к слабости, рвоте и потере аппетита у животного.

«Мясо-гриль может привести к нарушению работы кишечника у собак, а также вызвать диарею и рвоту», - отметил он, добавив, что опасно также мясо с большим содержанием жира, молочные продукты и шоколад.