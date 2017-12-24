Архиепископ Урмас Вийльма призвал воздерживаться от пустых слов

"Сила человеческого слова может обладать силой и устойчивостью. Слово может выстроить несколько поколений или разрушить будущее и надежды целого народа, - пишет архиепископ в своем послании к Рождеству и Новому году. - Легкомысленно брошенное слово, будь оно острым или через чур ласкающим слух, указывает на нашу слабость".

"Человек, бросающийся пустыми словами, неспособен к реальным действиям, однако может причинить боль всем тем, кто услышит небрежно брошенные слова",- пишет архиепископ.