Сколько можно? Владельцы iPhone X столкнулись с новой проблемой

Отмечается, что на старых iPhone со сканером отпечатков пальцев можно одобрить покупку, сделанную, к примеру, ребенком на другом устройстве, с помощью Touch ID, сообщает портал Lenta.ru.

В свою очередь, на iPhone X со сканером лица такой возможности нет, и пользователям необходимо вводить свой пароль от Apple ID.

По предположению Ars Technica, причины такого ограничения кроются в том, что близкие члены семьи смогут легко обойти систему сканирования лиц.