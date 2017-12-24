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Сколько можно? Владельцы iPhone X столкнулись с новой проблемой

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ФОТО: Jacob King/Mercury Press/Caters News Agency

Пользователи iPhone X заявили о невозможности одобрить семейные покупки с помощью Face ID. Об этом пишет Ars Technica.

Отмечается, что на старых iPhone со сканером отпечатков пальцев можно одобрить покупку, сделанную, к примеру, ребенком на другом устройстве, с помощью Touch ID, сообщает портал Lenta.ru.

В свою очередь, на iPhone X со сканером лица такой возможности нет, и пользователям необходимо вводить свой пароль от Apple ID.

По предположению Ars Technica, причины такого ограничения кроются в том, что близкие члены семьи смогут легко обойти систему сканирования лиц.

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