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Настоящий талант: пьяный мужчина бросил дымовой датчик в сковородку с подгоревшей едой

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Вчера вечером спасатели поспешили в волость Тори в город Синди, где в общежитии на Пярнуском шоссе подгорела на плите еда. На месте происшествия их встретил пьяный мужчина.

Мужчина отказался от сотрудничества со спасателями, сообщает Pärnu Postimees.

Сработавший дымовой датчик, который спасатели установили в ходе проверки квартиры, мужчина сорвал с потолка и бросил в сковородку с подгоревшей едой.

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