Настоящий талант: пьяный мужчина бросил дымовой датчик в сковородку с подгоревшей едой
24 декабря 2017 г., 19:30
Вчера вечером спасатели поспешили в волость Тори в город Синди, где в общежитии на Пярнуском шоссе подгорела на плите еда. На месте происшествия их встретил пьяный мужчина.
Мужчина отказался от сотрудничества со спасателями, сообщает Pärnu Postimees.
Сработавший дымовой датчик, который спасатели установили в ходе проверки квартиры, мужчина сорвал с потолка и бросил в сковородку с подгоревшей едой.