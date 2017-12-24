Фото: парадный лимузин Адольфа Гитлера выставят на продажу

Автомобиль был основным парадным автомобилем руководителя нацистской Германии с октября 1939 по май 1941. После капитуляции Германии лимузин попал в руки американской армии и был перевезен в США в 1945-м. С тех пор у него сменилось несколько хозяев, в том числе крупное казино в Лас-Вегасе, сообщает портал Газета.ru.

Автомобиль оснащался 7,7 литровым 8-ми цилиндровым двигателем, который развивал мощность 150 л.с.

Лимузин мог разгоняться до 160 км/ч. Данный экземпляр был специально сконструирован с учетом предпочтений Адольфа Гитлера и его водителя.

Всего было выпущено 203 экземпляра Offener Tourenwagen, но в настоящее время сохранилось лишь пять автомобилей, из которых три находится в частных коллекциях.