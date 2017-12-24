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Фото: парадный лимузин Адольфа Гитлера выставят на продажу

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ФОТО: Berliner Verlag/Archiv/picture alliance / ZB/Scanpix

В Германии в январе 2018 года планируют выставить на аукцион парадный лимузин Адольфа Гитлера Mercedes 770K Grosser Offener Tourenwagen. Об этом сообщает портал Worldwide Auctioneers.

ФОТО: akg-images/Scanpix
ФОТО: Berliner Verlag/Archiv/picture alliance / ZB/Scanpix

Автомобиль был основным парадным автомобилем руководителя нацистской Германии с октября 1939 по май 1941. После капитуляции Германии лимузин попал в руки американской армии и был перевезен в США в 1945-м. С тех пор у него сменилось несколько хозяев, в том числе крупное казино в Лас-Вегасе, сообщает портал Газета.ru.

Автомобиль оснащался 7,7 литровым 8-ми цилиндровым двигателем, который развивал мощность 150 л.с.

Лимузин мог разгоняться до 160 км/ч. Данный экземпляр был специально сконструирован с учетом предпочтений Адольфа Гитлера и его водителя.

Всего было выпущено 203 экземпляра Offener Tourenwagen, но в настоящее время сохранилось лишь пять автомобилей, из которых три находится в частных коллекциях.

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