Фото: парадный лимузин Адольфа Гитлера выставят на продажу

В Германии в январе 2018 года планируют выставить на аукцион парадный лимузин Адольфа Гитлера Mercedes 770K Grosser Offener Tourenwagen. Об этом сообщает портал Worldwide Auctioneers.
24 декабря 2017 г., 19:55
Автомобиль был основным парадным автомобилем руководителя нацистской Германии с октября 1939 по май 1941. После капитуляции Германии лимузин попал в руки американской армии и был перевезен в США в 1945-м. С тех пор у него сменилось несколько хозяев, в том числе крупное казино в Лас-Вегасе, сообщает портал Газета.ru.
Автомобиль оснащался 7,7 литровым 8-ми цилиндровым двигателем, который развивал мощность 150 л.с.
Лимузин мог разгоняться до 160 км/ч. Данный экземпляр был специально сконструирован с учетом предпочтений Адольфа Гитлера и его водителя.
Всего было выпущено 203 экземпляра Offener Tourenwagen, но в настоящее время сохранилось лишь пять автомобилей, из которых три находится в частных коллекциях.