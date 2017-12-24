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Пользователи соцсетей в недоумении: Эвелин Ильвес называет себя в рекламе ресторана первой леди

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Эвелин Ильвес | ФОТО: TV3

Расположенный в старом городе ресторан Эвелин Ильвес рекламирует себя, как заведение первой леди. Стоит отметить, что про первую леди речь идет только в английском тексте, в эстонском варианте упоминания этого нет.

Такая реклама вызвала вопросы у пользователей социальной сети Facebook, которые в группе «Ajakirjandus- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt» активно обсуждают, является ли титул первой леди пожизненным, как и у президента.

ФОТО: facebook
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