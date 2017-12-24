Пользователи соцсетей в недоумении: Эвелин Ильвес называет себя в рекламе ресторана первой леди

Пользователи соцсетей в недоумении: Эвелин Ильвес называет себя в рекламе ресторана первой леди1
24 декабря 2017 г., 20:11
Расположенный в старом городе ресторан Эвелин Ильвес рекламирует себя, как заведение первой леди. Стоит отметить, что про первую леди речь идет только в английском тексте, в эстонском варианте упоминания этого нет.
Такая реклама вызвала вопросы у пользователей социальной сети Facebook, которые в группе «Ajakirjandus- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt» активно обсуждают, является ли титул первой леди пожизненным, как и у президента.