Грустное Рождество вдали от семьи

По словам работника приюта Shalom Вальдура Колла, причин, по которым дети попадают сюда, много, пишет Pärnu Postimees.

«Алкоголь – это одна большая проблема. Но причиной могут быть всевозможные кризисы в общении и насилие в отношении детей», - перечисляет Колла причины, по которым дети самостоятельно, с помощью защиты детей или полиции, попадают в приют.

«Например, некоторые дети при виде меня начинают плакать. Можно только представить, какой у них пример мужчины дома», - отмечает работник приюта.

По его словам, период времени, который дети живут в приюте, зависит от ситуации в семье. «Проблема может решиться уже к утру. В более тяжелых случаях требуются недели или даже год», - отмечает Колла.

По словам работник приюта, если в семье проблемы с употреблением алкоголя или наркотических веществ, то зачастую ребенок сначала после разрешения ситуации возвращается домой, но через некоторое время вновь попадает в приют.