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Мэру Нарва-Йыэсуу выплатят премию в размере 2500 евро

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ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Городское собрание Нарва-Йыэсуу 27 декабря обсудит вопрос выплаты 2500 евро мэру города Максиму Ильину.

В проекте решения не сказано, за что депутаты хотят премировать мэра города, сообщает портал Rus.err.ee.

Кроме этого, депутаты должны будут утвердить выплату в связи с сокращением по 1000 евро трем членам бывшей управы Вайвараской волости: Ааре Аасу, Вяйно Туудеру и Юри Кийку, и трем членам управы Нарва-Йыэсуу: Йоэлю Гулявину, Яану Метсису и Ольге Батлук.

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