Мэру Нарва-Йыэсуу выплатят премию в размере 2500 евро

В проекте решения не сказано, за что депутаты хотят премировать мэра города, сообщает портал Rus.err.ee.

Кроме этого, депутаты должны будут утвердить выплату в связи с сокращением по 1000 евро трем членам бывшей управы Вайвараской волости: Ааре Аасу, Вяйно Туудеру и Юри Кийку, и трем членам управы Нарва-Йыэсуу: Йоэлю Гулявину, Яану Метсису и Ольге Батлук.