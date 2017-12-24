Фото: выскочившая на шоссе лиса спровоцировала столкновение двух автомобилей

Автомобиль Volvo ехал со стороны Тарту в строну Таллинна. Около Пуурмани на дорогу выскочила лиса и вынудила водителя резко затормозить, пишет Postimees.ee.

Водитель автомобиля Seat, ехавший за Volvo, не успел среагировать, произошло столкновение.

В обоих автомобилях было много людей, но, к счастью, никто не пострадал.