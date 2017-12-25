В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги: пострадал пассажир
25 декабря 2017 г., 11:20
В воскресенье, 24 декабря, в деревне Тискре (волость Харку, Харьюмаа) легковой автомобиль вылетел с дороги. Пострадал 20-летний пассажир.
Сообщение об аварии на улице Лийва поступило около 21,47, передает преcс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Легковой автомобиль Mercedes-Benz C220, личность водителя которого до сих пор не установлена, вылетел с дороги, но затем сумел продолжить движение, отмечает rus.err.ee.
В ходе инцидента пострадал 20-летний пассажир, которого доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.