В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги: пострадал пассажир

Сообщение об аварии на улице Лийва поступило около 21,47, передает преcс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Легковой автомобиль Mercedes-Benz C220, личность водителя которого до сих пор не установлена, вылетел с дороги, но затем сумел продолжить движение, отмечает rus.err.ee.

В ходе инцидента пострадал 20-летний пассажир, которого доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.