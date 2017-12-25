В сочельник на свет появилось невероятно много малышей

В Пярнуской больнице родились трое мальчиков и две девочки. Это больше, чем за все прошлогодние рождественские праздники.

В сочельник 2016 года в Пярнуской больнице на свет не появился ни один ребенок. В первый день Рождества родились двое мальчиков, а во второй - мальчик и девочка, пишет Pärnu Postimees.

В 2015 году в рождественские праздники в больнице родились четыре малыша.

В 2014 году в канун Рождества свет увидели два ребенка. В первый день Рождества новорожденных зарегистрировано не было.

В то время, когда большинство семей готовилось к празднику, в роддоме Восточно-Таллиннской центральной больницы продолжалась обычная работа.

В сочельник, 24 декабря, родилось трое мальчиков и пять девочек. Первый младенец родился уже в 4.20 утра.

По словам Катрин Кыстер, руководителя послеродового отделения ВТЦБ, день прошел спокойно. По традиции, которой уже два года, роддом Восточно-Таллиннской центральной больницы посетил пасечник Тыну Паалитс, который подарил всем новоиспеченным мамам мед. Пятый и шестой ребенок Тыну родился в этом роддоме и поэтому он решил дарить в Рождество мед, сообщила пресс-служба больницы.

В роддоме Пельгулинна в воскресенье родилось семь детей - четверо мальчиков и три девочки.

В женской клинике Тартуского университета родились 11 детей: семеро мальчиков и четыре девочки.

В больницах Южной Эстонии родился один мальчик - гражданин Латвии. Произошло это в Валгаской больнице.

В Пайде на свет появилась одна девочка.