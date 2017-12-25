На Филиппинах растет число жертв шторма "Винта": уже 200 погибших

По данным полиции, 135 человек погибли в северной части острова Минданао, 47 человек - на полуострове Замбоанга, еще 18 - в провинции Южный Ланао. 144 человека числятся пропавшими без вести, более 40 тысяч эвакуированы и находятся в центрах временного размещения, передает местная газета The Phillipine Star .

По мнению властей, причиной большого числа жертв стала беспечность самих филиппинцев. Они якобы проигнорировали предупреждения о необходимости срочно покинуть наиболее опасные - прибрежные районы. В результате многие люди стали жертвами наводнений и оползней, пишет Newsru.com.

По данным Международной федерации обществ Красного Креста и красного Полумесяца (IFRC), всего в результате последствий шторма пострадали примерно 70 тысяч человек. В настоящее время на Филиппинах продолжаются поисково-спасательные операции. Помимо спасателей, в разборах завалов и поисках выживших участвуют военные и полиция, а также добровольцы.