Хорошая новость для любителей покупать продукты в интернет-магазинах

Доставляющие продукты курьеры не работали 24 декабря, а также будут отдыхать 1 января, но в остальные дни работают в обычном режиме. В Таллинне и его окрестностях курьеры DPD доставляют заказанные в ePrisma и e-Maxima продуты питания и товары первой необходимости к дверям клиентов в течение дня, пояснил исполнительный директор DPD Райнер Рохтла.

По словам Рохтла, услуга доставки продуктов домой принята клиентами очень хорошо и согласно всем прогнозам в будущем все больше людей станут заказывать домой продукты питания и товары первой необходимости.

Все входящие в сеть DPD Pickup посылочные автоматы и роботы во время праздников открыты, хотя обслуживающие их курьеры отдыхают с 24 по 26 декабря, а также 1 января.