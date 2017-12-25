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Хорошая новость для любителей покупать продукты в интернет-магазинах

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Тележка с продуктами. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Panther Media / Scanpix

Логистическая фирма DPD и в праздники доставляет заказанные в интернет-магазинах Prisma и Maxima продукты, говорится в пресс-сообщении предприятия.

Доставляющие продукты курьеры не работали 24 декабря, а также будут отдыхать 1 января, но в остальные дни работают в обычном режиме. В Таллинне и его окрестностях курьеры DPD доставляют заказанные в ePrisma и e-Maxima продуты питания и товары первой необходимости к дверям клиентов в течение дня, пояснил исполнительный директор DPD Райнер Рохтла.

По словам Рохтла, услуга доставки продуктов домой принята клиентами очень хорошо и согласно всем прогнозам в будущем все больше людей станут заказывать домой продукты питания и товары первой необходимости.

Все входящие в сеть DPD Pickup посылочные автоматы и роботы во время праздников открыты, хотя обслуживающие их курьеры отдыхают с 24 по 26 декабря, а также 1 января.

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