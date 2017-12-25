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Президент Керсти Кальюлайд поблагодарила всех работающих в праздники

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Президент Керсти Кальюлайд в сочельник поблагодарила всех, кто работает в праздничные дни.

"Для того, чтобы мы все могли быть со спокойным сердцем и ощущением безопасности, целый ряд людей именно ради этого находятся на своем трудовом посту. Я побывала сегодня у спасателей, полицейских, солдат и врачей, отвезла им подарки и передала теплые пожелания", - в воскресенье написала президент Керсти Кальюлайд в социальных сетях.

"Радостного и спокойного Рождества всем, и я надеюсь, что вы сможете побыть в эти праздники со своими семьями", - написала президент Кальюлайд.

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