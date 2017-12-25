Фото: Honda рассекретила новый кроссовер CR-V Custom

Судя по снимку, речь идет о спортивной модификации CR-V, пишет Autonews . Прототип получил другую решетку радиатора и новые бамперы, а также 19-дюймовые колесные диски и спойлер. Технические характеристики новинки пока не разглашаются.

Вместе с тем Honda обещала в следующем году начать европейские продажи гибридной версии CR-V, силовая установка которой создана на базе двухлитрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Один из них, выступающий в роли генератора, соединен с односкоростной коробкой передач, которая, по словам производителя, "обеспечивает постоянное чувство мощности и тяги".

Эта модель будет способна передвигаться в трех режимах: только с использованием двигателя внутреннего сгорания, исключительно на электротяге, а также в комбинированном цикле, сообщается в публикации.