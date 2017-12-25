Фото: Honda рассекретила новый кроссовер CR-V Custom

Японский автопроизводитель Honda обнародовал первое изображение концепта нового кроссовера под названием CR-V Custom, премьера которого состоится на автосалоне в Токио в начале следующего года, сообщает Newsru.com.
Судя по снимку, речь идет о спортивной модификации CR-V, пишет Autonews. Прототип получил другую решетку радиатора и новые бамперы, а также 19-дюймовые колесные диски и спойлер. Технические характеристики новинки пока не разглашаются.
Вместе с тем Honda обещала в следующем году начать европейские продажи гибридной версии CR-V, силовая установка которой создана на базе двухлитрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Один из них, выступающий в роли генератора, соединен с односкоростной коробкой передач, которая, по словам производителя, "обеспечивает постоянное чувство мощности и тяги".
CR-V Custom Concept Leads #Honda's Lineup For The 2018 Tokyo Salon https://t.co/3TW9CzUDlC pic.twitter.com/f920r37qTL— Carscoops (@Carscoop) 24 декабря 2017 г.
Эта модель будет способна передвигаться в трех режимах: только с использованием двигателя внутреннего сгорания, исключительно на электротяге, а также в комбинированном цикле, сообщается в публикации.