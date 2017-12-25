ЦИК принял заявку Собчак на участие в выборах

В минувшую субботу Собчак была выдвинута кандидатом в президенты на съезде "Гражданской инициативы". В тот же день она опубликовала свою предвыборную программу "123 трудных шага". Главной проблемой в России она назвала коррупцию, а основной задачей - перераспределение доходов в пользу социальной сферы. В Крыму Собчак предлагает провести новый референдум о принадлежности полуострова. Теперб для того, чтобы ее официально зарегистрировали кандидатом в президенты РФ, Собчак нужно собрать 100 тысяч подписей россиян.

Накануне вечером, 24 декабря, оппозиционер Алексей Навальный также успешно подал в Центризбирком документы о регистрации кандидатом в президенты. Перед подачей документов Навальный заявил, что либо его зарегистрируют, либо созданные им за год по всей стране предвыборные штабы будет работать на бойкот выборов.

Помимо Собчак и Навального, уже официально выдвинулись кандидатами в президенты РФ директор "Совхоза им. Ленина" Павел Грудинин от КРПФ, основатель "Яблока" Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, омбудсмен Борис Титов от Партии роста, бизнесмен Сергей Полонский, журналистка Екатерина Гордон. Выдвижение президента РФ Владимира Путина ожидается 26 декабря. Действующего главу РФ Владимира Путина, как ожидается, официально выдвинут 26 декабря на ВДНХ. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.