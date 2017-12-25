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Читатели Postimees выбрали: самая красивая рождественская елка находится в Хаапсалу

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Портал Postimees проводил среди своих читателей голосование, в ходе которого все желающие могли выбрать самую красивую рождественскую елку Эстонии.

Победу одержала рождественская елка, установленная в Хаапсалу (2528 голосов). Второе место с 2216 голосами заняла установленная на Ратушной площади таллиннская елка, а на третьем месте расположилась рождественская елка в Курессааре (1655 голосов).

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