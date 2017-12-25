Накануне обмена пленными власти Украины освободили гражданина Эстонии Владимира Полякова

Владимир Поляков, обвиняемый в участии в боевых действиях на территории Луганской области, был освобожден по приговору суда и в одном из фильтрационных лагерей дожидается обмена пленными между Киевом и Донбассом, который намечен на среду, пишет rus.err.ee.
25 декабря 2017 г., 13:59
"Поляков был освобожден по приговору суда 18 декабря, а внастоящий момент формально он свободен. Находится в фильтрационном лагере (это то ли санаторий, то ли пионерлагерь), на руках есть эстонский паспорт, у него все хорошо", - отметила в адвокат Полякова Татьяна Монтян, которая общалась со своим подзащитным накануне.
При этом Монтян дала понять, что, несмотря на приговор суда, самостоятельно Поляков покинуть Украину не может и должен сделать это в рамках обмена военнопленными между Киевом и Донбассом.
Обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) состоится в среду, 27 декабря, что подтвердили как представители сепаратистов, так и украинские власти.