Накануне обмена пленными власти Украины освободили гражданина Эстонии Владимира Полякова

"Поляков был освобожден по приговору суда 18 декабря, а внастоящий момент формально он свободен. Находится в фильтрационном лагере (это то ли санаторий, то ли пионерлагерь), на руках есть эстонский паспорт, у него все хорошо", - отметила в адвокат Полякова Татьяна Монтян, которая общалась со своим подзащитным накануне.

При этом Монтян дала понять, что, несмотря на приговор суда, самостоятельно Поляков покинуть Украину не может и должен сделать это в рамках обмена военнопленными между Киевом и Донбассом.

Обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) состоится в среду, 27 декабря, что подтвердили как представители сепаратистов, так и украинские власти.