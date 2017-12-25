Пожилой пациент поколотил сестру по уходу

На помощь ей пришли лишь спустя двадцать минут, потому что из-за жесткой экономии в ночную смену в доме по уходу оставляют лишь одного работника.

По словам избитой работницы, причиной пугающего опыта стал типичный для домов по уходу случай: родственники привезли нового клиента и уехали. У пожилого человека, находящегося в стрессе из-за смены обстановки, проявилась прежде невыявленная душевная болезнь, и он стал агрессивным.

До тех пор, пока на место не прибыла скорая, которую сестра успела вызвать, и не вколола разбушевавшемуся пациенту успокоительное, ей пришлось одной противостоять нападению.