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Пожилой пациент поколотил сестру по уходу

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Пациент напал на сестру по уходу в доме престарелых. | ФОТО: Caro / Rodriguez/Caro / Rodriguez

Этой осенью в одном из домов престарелых на юго-востоке Эстонии пациент избил сестру по уходу, пишет Lõunaleht.

На помощь ей пришли лишь спустя двадцать минут, потому что из-за жесткой экономии в ночную смену в доме по уходу оставляют лишь одного работника.

По словам избитой работницы, причиной пугающего опыта стал типичный для домов по уходу случай: родственники привезли нового клиента и уехали. У пожилого человека, находящегося в стрессе из-за смены обстановки, проявилась прежде невыявленная душевная болезнь, и он стал агрессивным.

До тех пор, пока на место не прибыла скорая, которую сестра успела вызвать, и не вколола разбушевавшемуся пациенту успокоительное, ей пришлось одной противостоять нападению.

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