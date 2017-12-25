В рамках благотворительной акции для детей, родившихся раньше срока, собрали более 60 000 евро

В этом году Jõulutunnel поддерживает своими пожертвованиями создание семейных палат в отделениях интенсивной терапии для родившихся раньше срока младенцев.

Особенность таких палат в том, что там создаются все условия для того, чтобы мать и младенец могли вместе находиться до выписки домой, а сейчас таких семейных палат в отделениях интенсивной терапии нет. Только в Таллиннской детской больнице ежегодно рождается 400-500 детей намного раньше срока, и численность таких младенцев постоянно растет.

Телефон для сбора пожертвований был включен 1 декабря, он будет работать до полуночи 31 декабря.