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В рамках благотворительной акции для детей, родившихся раньше срока, собрали более 60 000 евро

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ФОТО: TONI LÄÄNSALU/PM/SCANPIX BALTICS

Благотворительная программа ETV Jõulutunnel ("Рождественский туннель") в понедельник в первой половине дня собрала в пользу родившихся раньше срока младенцев более 60 000 евро, сообщает новостной портал ERR.

В этом году Jõulutunnel поддерживает своими пожертвованиями создание семейных палат в отделениях интенсивной терапии для родившихся раньше срока младенцев.

Особенность таких палат в том, что там создаются все условия для того, чтобы мать и младенец могли вместе находиться до выписки домой, а сейчас таких семейных палат в отделениях интенсивной терапии нет. Только в Таллиннской детской больнице ежегодно рождается 400-500 детей намного раньше срока, и численность таких младенцев постоянно растет.

Телефон для сбора пожертвований был включен 1 декабря, он будет работать до полуночи 31 декабря.

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