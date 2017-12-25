Мать родившихся в Эстонии четверняшек рассказала, как ей удается их различать

Нирги сказала, что ей более или менее удается различать девочек по лицам. "Мне вначале сказали, что будет двойня, это была хорошая новость, я тогда подумала, что товарищ по играм уже есть", - рассказала она.



По словам Нирги, в больнице ей стало немного страшно, потому что раньше она никогда не видела недоношенных детей: "Я поначалу думала, что они такие маленькие, и как все будет дальше, конечно, было большое беспокойство и неизвестность".

"Иногда бывают и паузы - все время невозможно держать детей на руках, приходится постоянно бегать от одного ребенка к другому, иногда сразу несколько начинают одновременно плакать или все сразу начинают хотеть есть, потому что спят все в одно и то же время, когда как", - рассказала мать четверняшек, добавив, что, когда у детей все в порядке, и она чувствует себя хорошо.