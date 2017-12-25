Мать родившихся в Эстонии четверняшек рассказала, как ей удается их различать

Мать родившихся этой осенью четверняшек Тийна Нирги рассказала в передаче ERR "Рождественский туннель" (Jõulutunnel), как прошли первые месяцы жизни девочек.
Нирги сказала, что ей более или менее удается различать девочек по лицам. "Мне вначале сказали, что будет двойня, это была хорошая новость, я тогда подумала, что товарищ по играм уже есть", - рассказала она.
По словам Нирги, в больнице ей стало немного страшно, потому что раньше она никогда не видела недоношенных детей: "Я поначалу думала, что они такие маленькие, и как все будет дальше, конечно, было большое беспокойство и неизвестность".
"Иногда бывают и паузы - все время невозможно держать детей на руках, приходится постоянно бегать от одного ребенка к другому, иногда сразу несколько начинают одновременно плакать или все сразу начинают хотеть есть, потому что спят все в одно и то же время, когда как", - рассказала мать четверняшек, добавив, что, когда у детей все в порядке, и она чувствует себя хорошо.