В ближайшие годы туризм в Турции существенно изменится

В частности, мэр Бодрума Мехмет Коджадон заявил о расширении программы культурных и событийных мероприятий, за счет чего отдых на курорте будет интересен не только летом, но и осенью, а также зимой, пишет turizm.ru.

Отельеры также считают, что Бодрум готов принимать гостей круглый год. Самое главное, чтобы этим гостям было за чем сюда приезжать. Помимо событийного Турция планирует развивать круизный туризм. Отмечается, что власти окажут финансовую поддержку компаниям, занимающимся организацией круизов. За каждого привезенного гостя турки готовы заплатить от 25 до 35 долларов США.

В верхах также ведутся разговоры об увеличении турпотока на термальные курорты страны. В Турции 1 900 термальных источников — больше всех в Европе. Глава турецкой ассоциации центров талассотерапии Илгаз Наджакоглу отмечает, что турпоток на термальные курорты растет, но при этом в стране пока не хватает инфраструктуры, созданной по европейским стандартам. Еще одним источником увеличения дохода от туризма власти считают медицинский туризм, центром которого станет Анталью. Правительство готово в этом помочь курорту. В городе будут построены специализированные клиники и центры здоровья, профильные медицинские учреждения. Анталья также получит новый международный аэропорт, а также высокоскоростное железнодорожное сообщение со Стамбулом.

Число туристов в Турции к концу 2017 года достигнет 31,4 миллиона, а доходы от туризма составят 26 миллиардов долларов. Турпоток увеличился на 29%. В планах государства к 2023 году увеличить число гостей до 50 млн, а доходность до 50 млрд долларов.