В Кремле раскритиковали Грефа за сравнение антироссийских санкций с холодной войной

Об этом журналистам "Ведомостей" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не стал бы сейчас использовать какие-то громкие фразы типа "холодной войны" и т. д.", - подчеркнул официальный представитель Кремля и добавил, что Россия в любом случае не хотела бы ситуации, когда отношения с США, "и без того пребывающие в достаточно жалком состоянии, подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям".

Кроме того, Песков напомнил, что Владимир Путин никогда не скрывал своего негативного отношения к антироссийским санкциям. Глава государства "последовательно говорит о том, что мы считаем эти санкции незаконными", и Россия в принципе не собирается обсуждать их отмену и не делает этого, резюмировал пресс-секретарь президента, пишет Newsru.com.

Ранее глава "Сбербанка" в интервью газете The Financial Times заявил, что холодная война покажется "детской игрой" в сравнении с новыми санкциями США, которые могут быть введены против РФ в начале 2018 года. Греф пояснил, что возможные санкции США против отечественных олигархов и госкорпораций были бы "иррациональными", если бы предполагали такие масштабные меры, как отключение российских государственных банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Отметим, что в мае Греф в интервью американскому телеканалу CNBC признавал негативное влияние западных санкций на Россию за последние два года. Глава "Сбербанка" тогда напомнил, что санкции Запада против РФ были введены по политическим причинам, таким образом, их отмена, вероятнее всего, тоже будет связана с политикой.

"Получается тупик, из-за которого мы вынуждены рассматривать негативный сценарий при разработке нашей стратегии на следующие три года. Этот сценарий не предусматривает снятия ограничений", - подчеркивал банкир.