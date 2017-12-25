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Определена самая популярная функция iPhone X

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ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Как сообщили исследователи Strategy Analytics, камера TrueDepth и сканер лица Face ID стали самыми любимыми опциями нового iPhone X по мнению большинства пользователей. Аналитики рассказали, что функциональность этих технологий вызвала множество положительных отзывов.

Face ID

К понравившимся нововведениям специалисты отнесли обновленные механизмы проверки безопасности с помощью Face ID и функции дополненной реальности в виде смайлов Animoji. К тому же сторонние разработчики уже успели интегрировать новые опции со своими проектами, пишет 4pda.ru.

Тем не менее напомним, что ранее Face ID удалось обмануть с помощью 3D-маски, а недавно система не смогла отличить двух китаянок.

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