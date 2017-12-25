Определена самая популярная функция iPhone X

К понравившимся нововведениям специалисты отнесли обновленные механизмы проверки безопасности с помощью Face ID и функции дополненной реальности в виде смайлов Animoji. К тому же сторонние разработчики уже успели интегрировать новые опции со своими проектами, пишет 4pda.ru.

Тем не менее напомним, что ранее Face ID удалось обмануть с помощью 3D-маски, а недавно система не смогла отличить двух китаянок.