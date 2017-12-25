Fiat отзывает почти 2 млн автомобилей из-за проблем с трансмиссией

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отзывает около 1,8 млн пикапов Ram, чтобы устранить проблемы с коробкой передач, которые могут привести к тому, что автомобиль самопроизвольно перейдет из режима парковки и начнет двигаться, передает Newsru.com.
По информации FCA, отзыв затронет некоторые пикапы Ram 1500, выпущенные в 2009-2017 годах, а также большегрузные пикапы Ram и пикапы без кузова. Большая часть отзываемых машин - 1,48 млн - была продана на американском рынке.
Эти автомобили "в условия высокой температуры, которая сохраняется длительное время", могут начать двигаться, даже когда находятся в режиме парковки, ключ не вставлен в замок зажигания и водитель не давит на педали, сообщили в концерне.
По информации Fiat, дефект касается компонента блокировки переключения передач, и с данным дефектом могут быть связаны семь травм и "небольшое число аварий". В рамках отзывной кампании производитель намерен устранить неполадку, а пока рекомендовал водителям регулярно использовать ручной тормоз.
Это уже пятый за последние четыре месяца крупный отзыв FCA, все они не связаны друг с другом и затрагивают разные модели, отмечается в публикации.