Памятка туриста: названы самые обсуждаемые места, города и страны 2017 года

Эксперты известного онлайн-сервиса Trip Advisor изучили оставленные туристами отзывы и поделились самыми интересными фактами и цифрами за 2017 год.

Итак, самым популярным у путешественников городом стал Лондон с более 1 млн рецензий. Наименее популярной — африканская Эритрея, получившая всего 17 отзывов от 9 туристов.

Наиболее популярным заведением общепита оказалась пекарня в Лиссабоне под названием Pateis de Belem, о котором в течение года написано более 10 000 комментариев. А самым обсуждаемым отелем — Hard Rock Hotel в Пунта-Кана в Доминиканской Республике, чье суммарное количество отзывов достигло на данный момент более 500 миллионов, пишет turizm.ru.

Из достопримечательностей больше всего отзывов — 30 000 — получила Саграда Фамилия в Барселоне.

И еще несколько фактов от Trip Advisor. Более 820 000 объектов по всему миру в уходящем году получили свой первый обзор на сайте. Самыми активными были путешественники из Японии. Они писали гораздо больше, чем граждане других стран.