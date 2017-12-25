Картина дня: трагедия в Москве, последствия алкогольного акциза и отставка Мутко

В Москве автобус заехал в подземный переход: четыре человека погибли

В Москве в результате аварии с пассажирским автобусом в районе станции метро "Славянский бульвар" погибли четыре и пострадали не менее 11 человек. Читайте далее...

Новый алкогольный акциз обернется многомиллионными потерями

В конце минувшего года Министерство финансов прогнозировало, что в этом году поступление акцизов на алкоголь принесут в госбюджет 276 млн евро, а летом прогноз подкорректировали – сумма снизилась до 237,5 млн евро. К настоящему моменту стало ясно, что и этот показатель достигнуть не получится. Читайте далее...

Навальному отказали в регистрации кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение не допустить по разным причинам к предвыборной гонке трех потенциальных кандидатов на пост президента. Читайте далее...

Мутко ушел в отставку

Виталий Мутко объявил на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) о приостановлении деятельности на посту президента организации. Читайте далее...

Греф: в случае введения новых санкций США холодная война покажется детской игрой

Глава "Сбербанка" Герман Греф предупредил страны Запада о тяжелых последствиях, к которым приведет дальнейшее ужесточение антироссийских санкций. В интервью газете Financial Times Греф заявил, что холодная война покажется "детской игрой" в сравнении с новыми санкциями США, которые могут быть введены против РФ в начале 2018 года. Читайте далее... Чуть позже в Кремле раскритиковали высказывания Грефа.

TOP-25: что читали на Rus.Postimees в этом году

В уходящем году читатели Rus.Postimees помогали искать людей, сопереживали “Субарику”, помогали детям, нуждающимся в помощи, возмущались бесцеремонностью понаехавших и языковой дискриминацией, радовались грандиозным аттракционам и интересовались тем, как превратить хрущевку в конфетку. Представляем вашему вниманию TOP-25 наших новостей, которые вы читали больше всего. Читайте далее...

Стрельба, безумные ДТП и секс на Певческом поле: самые популярные видео Postimees за год

Предлагаем вашему вниманию десять наших самых популярных видео в уходящем году. Смотрите нашу видеоподборку!

Конверт, отправленный из Таллинна в Кунда, на аукционе продали за 125 000 долларов

Бывает полезно проверить старые письма, доставшиеся вам от предков, потому что всегда есть вероятность, что среди них могут попасться настоящие сокровища. Читайте далее...

Вероятность морозной зимы - 99%. В течение пяти лет Европа будет замерзать

Из-за низкой солнечной активности в следующие пять лет в Европе увеличится вероятность волн сильных холодов в зимний период, свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Читайте далее...

Рождественский беби-бум

В сочельник, 24 декабря, в роддомах по всей Эстонии на свет появилось 33 малыша. Читайте далее...

Накануне обмена пленными власти Украины освободили гражданина Эстонии Владимира Полякова

Владимир Поляков, обвиняемый в участии в боевых действиях на территории Луганской области, был освобожден по приговору суда и в одном из фильтрационных лагерей дожидается обмена пленными между Киевом и Донбассом, который намечен на среду. Читайте далее...

Мать родившихся в Эстонии четверняшек рассказала, как ей удается их различать

Мать родившихся этой осенью четверняшек Тийна Нирги рассказала в передаче ERR "Рождественский туннель" (Jõulutunnel), как прошли первые месяцы жизни девочек. Читайте далее...