Фото: в Валга из семиэтажки повалили клубы дыма

Пожар произошел в бывшем здании железнодорожной администрации. Заброшенная уже несколько лет семиэтажка стоит у офисного здания Валгаского депо, пишет Lõuna Postimees.

На место прибыли спасатели из Валга и Тырва, а также волонтеры из Карула. Всего на место происшествия приехали четыре пожарные машины.

Из здания валил дым, но огня видно не было.

Спасатели выяснили, что в двух помещениях горел мусор и дверные рамки. Людей в здании не нашли.

По мнению руководителя тырваской бригады спасателей Калева Мяэкалле, причиной возгорания стал поджог. «Сейчас ведь каникулы, детям, видимо, стало скучно», - предположил он. Несмотря на то, что на здании висит запрещающая вход табличка, предупреждающая об опасности обрушения, проникнуть туда можно без каких-либо препятствий.

По словам Мяэкалле, работу спасателям облегчило то, что здание каменное, и распространение огня в нем намного медленнее. Также там нет электричества.