Видео: в России участник драки начал давить людей внедорожником Geländewagen

В розыск объявлен Роман Мамед-оглы Махмудов. Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах подчеркнул, что именно он сидел за рулем внедорожника.

Инцидент произошел 22 декабря около 02:00. Очевидцы запечатлели на камеру мобильного телефона, как водитель Mercedes Geländewagen гонялся за пешеходами и таранил их. Затем он вышел из иномарки и принял участие в потасовке. Всего в драке участвовало семь человек.

Видеозапись драки была опубликована в соцсетях. Из комментария к ролику следует, что ссора началась в магазине между двумя компаниями людей. Одна из этих групп и подъехала к магазину на внедорожнике, пишет "Живая Кубань".

В полиции отметили, что с места происшествия в больницу были доставлены два человека. Позже в пресс-службе управления здравоохранения администрации города уточнили, что один пострадавший после осмотра был отпущен домой. Второй находится в больнице в удовлетворительном состоянии, его жизни ничто не угрожает.