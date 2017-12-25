Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Видео: Навальный призвал россиян бойкотировать выборы

2
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Алексей Навальный. | ФОТО: Скриншот.

После решения ЦИК Навальный опубликовал заранее записанное видео, в котором предложил бойкотировать выборы, пишет "Сноб".

«Я сейчас обращаюсь ко всем с призывом присоединяться. Даже если вы не планировали за меня голосовать и не поддерживаете меня, то, наверное, у вас все равно есть достоинство и вы считаете, что сами можете определить, за кого вам голосовать, и все кандидаты должны быть зарегистрированы. Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В них участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы и которые не вели и не будут вести избирательную кампанию», — заявил Навальный.

ЦИК России 25 декабря отказался зарегистрировать Навального кандидатом из-за непогашенной судимости. Политик утверждал, что может участвовать в выборах, поскольку Конституция запрещает баллотироваться лишь тем, кто находится в местах лишения свободы.

Наверх