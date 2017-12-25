Видео: Навальный призвал россиян бойкотировать выборы

«Я сейчас обращаюсь ко всем с призывом присоединяться. Даже если вы не планировали за меня голосовать и не поддерживаете меня, то, наверное, у вас все равно есть достоинство и вы считаете, что сами можете определить, за кого вам голосовать, и все кандидаты должны быть зарегистрированы. Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами. В них участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы и которые не вели и не будут вести избирательную кампанию», — заявил Навальный.

ЦИК России 25 декабря отказался зарегистрировать Навального кандидатом из-за непогашенной судимости. Политик утверждал, что может участвовать в выборах, поскольку Конституция запрещает баллотироваться лишь тем, кто находится в местах лишения свободы.