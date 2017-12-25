Путин не приедет на собственное выдвижение в президенты

Путин идет на выборы как самовыдвиженец, и потому одним из условий выдвижения является создание инициативной группы в его поддержку в количестве не менее 500 человек. По той же схеме выдвигался и Алексей Навальный, которого ЦИК сегодня отказался регистрировать кандидатом. Однако Путин не смог найти время на это мероприятие.

"Завтра достаточно загруженный рабочий график. Кроме того, в данном случае присутствие президента не требуется", - цитирует объяснение Пескова РИА "Новости".

Заседание инициативной группы по вопросу выдвижения Путина состоится 26 декабря в павильоне на ВДНХ. За аренду площадки требуется заплатить 400 тысяч рублей. Причем деньги пойдут фонду под патронажем епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), которого называют в прессе духовником Путина.

В состав группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, врач Лео Бокерия, олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.

Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. Помимо Путина, уже официально выдвинулись кандидатами в президенты РФ телеведущая Ксения Собчак, директор "Совхоза им. Ленина" Павел Грудинин от КРПФ, основатель "Яблока" Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, омбудсмен Борис Титов от Партии роста, бизнесмен Сергей Полонский, журналистка Екатерина Гордон.

Алексей Навальный призвал россиян бойкотировать выборы, заявив, что в них участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал и которые не представляют для него ни малейшей угрозы.