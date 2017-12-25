Осторожно, водители! Дороги превратились в каток
25 декабря 2017 г., 18:57
В понедельник вечером на дорогах Эстонии сохраняется очень высокая опасность гололедицы, автоводители должны быть крайне осторожны, предупреждает Департамент шоссейных дорог.
Во второй половине дня покрытие основных и крупных дорог преимущественно влажное от обработки реагентами.
По прогнозам, вечером начиная с островов осадки распространятся по всей територии страны, на западе страны дождь и мокрый снег, на востоке страны в снег и мокрый снег. Ночью осадки прекратятся, утром повсеместно перейдут в дождь. Ветер сменит направление с южного на юго-западное и западное, 6-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха будет везде подниматься выше нуля.