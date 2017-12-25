Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Осторожно, водители! Дороги превратились в каток

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Скользкая дорога. Иллюстративное фото. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В понедельник вечером на дорогах Эстонии сохраняется очень высокая опасность гололедицы, автоводители должны быть крайне осторожны, предупреждает Департамент шоссейных дорог.

Во второй половине дня покрытие основных и крупных дорог преимущественно влажное от обработки реагентами.

По прогнозам, вечером начиная с островов осадки распространятся по всей територии страны, на западе страны дождь и мокрый снег, на востоке страны в снег и мокрый снег. Ночью осадки прекратятся, утром повсеместно перейдут в дождь. Ветер сменит направление с южного на юго-западное и западное, 6-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха будет везде подниматься выше нуля.

Наверх