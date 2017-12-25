Осторожно, водители! Дороги превратились в каток

Во второй половине дня покрытие основных и крупных дорог преимущественно влажное от обработки реагентами.

По прогнозам, вечером начиная с островов осадки распространятся по всей територии страны, на западе страны дождь и мокрый снег, на востоке страны в снег и мокрый снег. Ночью осадки прекратятся, утром повсеместно перейдут в дождь. Ветер сменит направление с южного на юго-западное и западное, 6-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха будет везде подниматься выше нуля.