Мутко ушел в отставку

"Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС, и. о. назначен Алаев", - сообщил источник.

Мутко руководил в РФС с 2005 по 2009 год. В сентябре 2015-го после ухода Николая Толстых с поста президента организации Мутко вновь возглавил организацию. Через год на конференции РФС он был переизбран на этот пост на четырехлетний срок.

Об уходе Мутко с поста главы РФС на прошлой неделе сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники в различных спортивных и государственных структурах. Предполагалось, что вакантный пост займет глава оргкомитета чемпионата мира 2018 года Алексей Сорокин.

Добровольную отставку чиновника связывают с давлением со стороны Международной футбольной федерации (ФИФА) в связи с допинговым кризисом.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) в начале декабря применил санкции к Мутко в виде пожизненного запрета посещать Олимпийские игры. Затем допинговые тучи стали сгущаться над национальной командой РФ по футболу, которая будущим летом впервые в истории выступит в роли хозяйки чемпионата мира.

В связи с этим РФС намерен провести собственное расследование допинг-контроля в чемпионате страны с 2012-го по 2015 год, информация о котором может находиться в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

В этом году ФИФА уже проводила расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозревались в употреблении допинга. Среди них были 23 игрока, входившие в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года. Следствие не выявило никаких фактов нарушений россиянами антидопинговых правил.

Однако в середине ноября беглый глава московской лаборатории Григорий Родченков сдал WADA новую порцию компромата. После этого WADA передало профильным международным федерациям информацию из базы данных московской лаборатории, касающуюся 300 элитных российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Ожидается, что зимой в ФИФА будет проведен судебный анализ допинг-проб россиян на предмет их вскрытия и подмены. При этом будет использована технология, разработанная комиссией МОК под руководством Дениса Освальда. Кроме того, федерация намерена продолжить попытки установить прямой контакт с Родченковым, который заявлял о наличии у него доказательств применения допинга в российском футболе.

Согласно другому инсайду, с Мутко вскоре будут сняты все полномочия, связанные со спортом. Оставшись вице-премьером правительства РФ, чиновник может стать полномочным представителем президента в Центральном федеральным округе.

Выпускник ГПТУ речного флота и инженер-механик судовых машин, мечтавший в детстве стать капитаном дальнего плавания, стоит у штурвала отечественного спорта с 2008 года. В октябре 2016-го, после грандиозного допингового скандала, Мутко покинул пост министра и был назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

Виталий Мутко, который ранее уже лишался олимпийской аккредитации, оказывается на грани отставки далеко не в первый раз. По словам чиновника, секрет его непотопляемости в том, что он не держится за свое кресло.