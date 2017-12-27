Как украсить дом в последний момент перед Новым годом

До Нового года осталось всего несколько дней, а в праздничной суматохе не нашлось времени украсить дом? Экспресс-советы от InMyRoom помогут исправить положение.
Конечно, подготовка к зимним праздникам – самые приятные хлопоты в году. Но современный ритм жизни не всегда позволяет подолгу бродить по магазинам в поисках елочных шариков нужного оттенка.
1. Отправляйтесь по магазинам
Именно сейчас, после лютеранского Рождества начались большие скидки на елочные игрушки. Можно наткнуться на что-то действительно эксклюзивное. А заодно и зарядиться праздничным настроением.
2. Используйте праздничный свет по-максимуму
Гирлянды, свечи, фонари – необходимая праздничная атрибутика. С ней сложно переусердствовать и не нужно слишком заморачиваться, поэтому, чем больше в интерьере мягкого праздничного света, тем лучше.
3. Добавьте природный декор
Принесите в дом пару горстей шишек, охапку еловых или других живописных веток и… включайте фантазию! Можем подсказать: природный декор – отличное средство, чтобы замаскировать гирлянды и украсить основания подсвечников.
4. Украсьте двери
Замечательная традиция - вешать на двери рождественский венок из еловых веток или омелы отлично прижилась. А чтобы не возиться с креплением, приделайте к двери крючок: пригодится и на следующий год.
5. Let it snow!
«Заснежьте» елку, подсвечники, венки, елочные игрушки и украшения при помощи баллончика с искусственным снегом, и вы удивитесь, с какой легкостью можно превратить повседневный интерьер в зимний и праздничный.
6. Наполните дом новогодними запахами
Самый простой и быстрый способ – разбросать мандаринки по дому или добавить их в праздничные декоративные композиции. Если в запасе есть немного времени, можно сварить глинтвейн, грог или пунш. Эти напитки несложные в приготовлении, тем более, что готовую смесь специй можно купить в любом гипермаркете.
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