Как украсить дом в последний момент перед Новым годом

Конечно, подготовка к зимним праздникам – самые приятные хлопоты в году. Но современный ритм жизни не всегда позволяет подолгу бродить по магазинам в поисках елочных шариков нужного оттенка.

1. Отправляйтесь по магазинам

Именно сейчас, после лютеранского Рождества начались большие скидки на елочные игрушки. Можно наткнуться на что-то действительно эксклюзивное. А заодно и зарядиться праздничным настроением.

2. Используйте праздничный свет по-максимуму

Гирлянды, свечи, фонари – необходимая праздничная атрибутика. С ней сложно переусердствовать и не нужно слишком заморачиваться, поэтому, чем больше в интерьере мягкого праздничного света, тем лучше.

3. Добавьте природный декор

Принесите в дом пару горстей шишек, охапку еловых или других живописных веток и… включайте фантазию! Можем подсказать: природный декор – отличное средство, чтобы замаскировать гирлянды и украсить основания подсвечников.

4. Украсьте двери

Замечательная традиция - вешать на двери рождественский венок из еловых веток или омелы отлично прижилась. А чтобы не возиться с креплением, приделайте к двери крючок: пригодится и на следующий год.

5. Let it snow!

«Заснежьте» елку, подсвечники, венки, елочные игрушки и украшения при помощи баллончика с искусственным снегом, и вы удивитесь, с какой легкостью можно превратить повседневный интерьер в зимний и праздничный.

6. Наполните дом новогодними запахами

Самый простой и быстрый способ – разбросать мандаринки по дому или добавить их в праздничные декоративные композиции. Если в запасе есть немного времени, можно сварить глинтвейн, грог или пунш. Эти напитки несложные в приготовлении, тем более, что готовую смесь специй можно купить в любом гипермаркете.

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