В России сообщили о завершении рекордного строительства военных объектов в Арктике

"Мы завершили фактически строительство в Арктике. За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство", - сказал Шойгу на заседании общественного совета при министерстве обороны РФ. Его цитирует "Интерфакс".

Как уточняется на сайте министерства, всего в Арктике на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за пять лет было возведено 425 объектов общей площадью более 700 тысяч кв. метров. В них размещено более тысячи военнослужащих, а также специальное вооружение и техника.

В частности, в Арктике построено три уникальных комплексных военных объекта "Арктический трилистник", отмечают в Минобороны. В настоящее время продолжается строительство полноценного аэродрома на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который будет способен круглогодично принимать самолеты.

Параллельно со строительством военные в Арктике убирают старый металлолом от прошлых конструкций. Так, на архипелаге Новая Земля, аэродроме Алыкель, островах Котельный и Врангеля очищено 100 740 кв. километров территории. Вывезено уже 10 тысяч тонн металлолома. В полном объеме утилизированы подлежащие сносу 432 здания. Уточняется, что в Арктике остается очистить 13 155 кв. километров.

Ранее в декабре "Коммерсант" сообщил о финальной версии госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018 - 2027 годы, из которой, в частности, следует, что планируется расширить арсенал вооружений для арктических территорий - его укрепят зенитной ракетной системой С-300В4 и зенитным ракетным комплексом "Тор-М2".

Год назад Шойгу анонсировал продолжение усиления группировки войск РФ на арктическом направлении. Он также заявил, что РФ увеличила количество вылетов истребительной авиации на 61%, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства страны на Балтике, в Черном море и в Арктике.

При этом минувшим летом стало известно, что правительство РФ задумалось о сокращении расходов на госпрограмму по развитию Арктики в 17 раз.